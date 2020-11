EN DIRECT - "Nous sommes sur la bonne voie" pour rouvrir les petits commerces "autour du 1er décembre", affirme Jean Castex

PROGRESSION AUX ETATS-UNIS





Les Etats-Unis ont enregistré 2.239 décès liés au Covid-19 en 24 heures entre mercredi et jeudi, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins. Plus de 200.146 nouveaux cas de contamination ont été recensés dans le même temps dans le pays, le plus touché par la pandémie.





La barre des 2.000 morts quotidiens était régulièrement franchie au printemps, au plus fort de la crise sanitaire aux Etats-Unis, et ne l'avait plus été depuis des mois. De nombreux Etats et villes ont pris des mesures, jeudi, pour enrayer la propagation du virus, "exponentielle" selon les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).