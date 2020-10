EN DIRECT - Covid-19 : "Nous ne gérerons pas cette nouvelle phase comme nous avons géré la première", affirme Jean Castex

MORATOIRE SUR LES SUPPRESSIONS DE LITS





Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) "demande un moratoire" sur les fermetures de lits et de services hospitaliers, dans un avis adopté mardi. Une préconisation faites face au constat de l'inexorable réduction du nombre de lits d'hospitalisation - environ 100.000 de moins en vingt ans. Ce moratoire permettrait ensuite d'établir "un schéma de santé" dans chaque département ou "au niveau territorial de proximité pertinent".





Le Cese souhaite ainsi "renforcer la capacité" d'accueil en gériatrie, afin de limiter les passages aux urgences de personnes âgées dépendantes. Il faudrait pour cela "atteindre au minimum un lit et tendre vers deux lits pour 1.000 habitants de 75 ans et plus". Ce qui supposerait des bras supplémentaires, alors que les difficiles conditions de travail mènent à "la fuite des soignants" et "la perte d'attractivité de l'hôpital".





Le Cese souhaite "imposer un ratio" de soignant par patient (comme en réanimation, par exemple) et "procéder aux recrutements nécessaires" en conséquence, affirme le Cese. Puisque les moyens manquent pour embaucher et investir, il est aussi proposé de "supprimer la taxe sur les salaires", qui remplace la TVA dans les hôpitaux publics et "grève leur budget" à hauteur de plusieurs milliards d'euros chaque année.





Une meilleure organisation des gardes médicales est également souhaitée, pour désengorger les services d'urgences, avec "un numéro unique d'appel" et "la mise en place de maisons médicales de garde" associant médecins libéraux et urgentistes hospitaliers en soirée (18H00-minuit) et le weekend.