EN DIRECT - Coronavirus : 28 écoles et 262 classes fermées, une semaine après la rentrée

LE NOMBRE DE CAS À GAZA MULTIPLIÉ PAR DIX





Le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans la bande de Gaza a été multiplié par dix en près de deux semaines, dépassant les 1.000 cas, d'après le décompte publié ce lundi par l'Autorité palestinienne.





Le ministère de la Santé palestinien a recensé 1151 cas à Gaza, dont huit sont décédées, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le 25 août, ce nombre était de 113, dont un décès. En l'espace de 24h, entre dimanche et lundi, 182 cas ont été recensés dans l'enclave surpeuplée (deux millions d'habitants), appauvrie et sous blocus israélien depuis plus de 10 ans. La bande de Gaza avait jusque-là enregistré un taux de décès et de contamination parmi les plus faibles au monde.