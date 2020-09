EN DIRECT - Covid-19 en France : 7.017 cas détectés et 43 nouveaux clusters identifiés ces dernières 24 heures

A LA VEILLE DU PLAN DE RELANCE





"Dans le plan de relance de jeudi, il ne faut pas que les transports du quotidien soient oubliés", a déclaré Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités, et présidente de la région Ile-de-France. "Construire des nouvelles lignes c'est bien, mais si on n'a pas un modèle économique d'exploitation des métros, des trains et des bus, on ne peut pas relancer... Il faut d'abord sauver", a-t-elle souligné.

Mme Pécresse, qui évalue à 2,6 milliards d'euros le trou creusé par la pandémie de Covid-19 dans le budget des transports en commun de la région, appelle l'Etat à l'aide depuis le printemps. "On a joué le jeu" pendant le confinement en suivant les instructions du gouvernement, "et on continuera de jouer le jeu, mais il faut qu'on nous aide", a-t-elle plaidé mercredi.