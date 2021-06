EN DIRECT - Covid-19 : Moderna a déposé des demandes d'autorisation pour son vaccin chez les adolescents

ÉTATS-UNIS





Dimanche, les États-Unis ont passé la barre de 300 millions de personnes vaccinées à travers le pays. Ainsi, 49,3% de la population américaine âgée d'au moins 12 ans a reçu les deux doses du vaccin contre le Covid-19.

14 États, dont la plupart sont situés dans le nord-est, ont dépassé le seuil de 70 % de leur population de plus de 18 ans avec au moins une dose de vaccin, selon les données du Centers for Disease Control and Prevention. En revanche, six États, dont quatre du Sud, n'ont pas dépassé le seuil de 40 % de leur population de plus de 18 ans avec une seule dose.