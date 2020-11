EN DIRECT - Covid-19 : les États-Unis franchissent la barre des 250.000 morts

LA BARRE DES 250.000 MORTS FRANCHIE AUX ÉTATS-UNIS





Selon le dernier rapport des autorités sanitaires, les États-Unis ont franchi ce mercredi le seuil des 250.000 morts à cause du coronavirus. Alors que l'épidémie est brutalement repartie à la hausse ces dernière semaine, le pays demeure, plus que jamais, le plus endeuillé dans le monde. Pourtant gravement touchés, le Brésil et l'Inde dénombrent un nombre très inférieur de décès.





Par ailleurs, avec plus de 11 millions de cas, les Etats-Unis représente près d'un cinquième du nombre total de contaminations recensées à travers le monde depuis l'apparition du covid-19.