EN DIRECT - Coronavirus : les malades évacués de Corse débarqués vers des hôpitaux marseillais

DGS

Le directeur général de la Santé entame son point de situation sanitaire. "Nous sommes à plus de 318.000 cas, et 94.000 cas de guérison. 169 pays sont touchés, et l'Europe est l'épicentre de cette pandémie avec plus de 168000 cas et 8000 morts." Les Etats-Unis ne sont pas épargnés avec plus de 7000 cas en 24 heures.





L'Italie est le pays le plus touché après la Chine. Puis vient l'Espagne, les Etats-Unis, l'Iran.





En termes de mortalité, on déplore 13.664 décès, dont plus de 10.000 hors de Chine. Viennent ensuite l'Italie, l'Espagne et l'Iran.