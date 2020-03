EN DIRECT - Coronavirus : l'Espagne envisage de prolonger le confinement jusqu'au 11 avril

VIOLENCES





Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, a affirmé dimanche avoir "énormément de remontées de violences conjugales" depuis le début du confinement des Français décidé pour freiner l'épidémie de coronavirus.





"Il y a deux choses qui rendent dingues les gens, c'est la chaleur et la promiscuité. On n’a pas la chaleur, mais on a la promiscuité. On a énormément de remontées de violences conjugales et aussi les enfants qui au bout de la chaîne s’en prennent plein la figure, quand ça craque", a-t-il déclaré sur Europe 1.