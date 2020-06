EN DIRECT - Covid-19 : l'OMS appelle à augmenter la production mondiale de dexaméthasone

Selon les derniers chiffres communiqués dimanche, l'épidémie a progressé avec 278 cas supplémentaires en 24 heures, pour s'établir à 2.441 cas positifs au Covid-19 (dont 930 guéris), 97 patients hospitalisés et 14 en réanimation, pour six décès au total.

La réouverture du site est retardée à cause de retards dans la mise en œuvre des mesures de sécurité sanitaire et de la crainte des populations alentours d'une contagion du nouveau coronavirus, précise la presse.

Le Brésil, qui compte plus d'un million de cas, est le deuxième pays le plus endeuillé par le coronavirus derrière les Etats-Unis où le virus a tué plus de 120.000 personnes pour plus de 2,2 millions de cas.

Ce lundi 22 juin, les écoliers et les collégiens ont donc repris le chemin des classes. Malgré le déconfinement mi-mai et la réouverture progressive des établissements scolaires, depuis trois mois de nombreux enfants n'avaient jamais repris le chemin de l'école.

Invité sur France Inter ce lundi, Jean-Michel Blanquer le ministre de l'Education revient sur cette reprise qui intervient à quinze jours des grandes vacances : "L'objectif, c'est bien 100% des écoliers et des collégiens. Nous savons tous que la situation est imparfaite. La France est un des pays qui fait le plus en matière de déconfinement scolaire. Pour moi c'était un enjeu majeur, je considère qu'on ne peut pas laisser les enfants sans école de mars à septembre. Pour moi, il était très important que ces deux dernières semaines soient celles du retour à l'école".

Conséquence directe, Victoria va différer l’allègement des restrictions quant au nombre de clients dans les cafés et restaurants, et imposer des limites aux rassemblements dans les domiciles.

Jean-Baptiste Djebbari a déclaré sur RTL que "l'état sera aux côtés (..) de la Région Île-de-France, comme il l'est au côté des autres régions". Cette aide est mise en place à la suite des pertes financières considérables subies par les transports publics à cause de la crise du coronavirus. Selon la présidente de la région, Valérie Pécresse, ce trou financier s’élèverait à 2,6 milliards d'euros.

L'entreprise qui emploie plus de 4000 personnes dans le monde a expliqué dans un communiqué que "la fermeture brutale pendant deux mois de ses 1.585 magasins dans le monde (...) a entraîné une perte de chiffre d'affaires pour le groupe de près de 100 millions d'euros entre mars et mai 2020".

Thiago Silva, Eric-Maxim Choupo-Moting et Layvin Kurzawa, en fin de contrat le 30 juin prochain, étaient bien présents. Au contraire d'Edinson Cavani et Thomas Meunier, eux aussi sur le départ.

Les joueurs du Paris Saint Germain sont revenus au camp d'entrainement ce lundi en vue de la reprise de la compétition prévue fin juillet. Les membres du club sont arrivés au compte-goutte au Camp des Loges (Yvelines). L’entraîneur Thomas Tuchel s'est présenté vers 8h30. Les deux stars Neymar et Kylian Mbappé ont conclu le ballet des arrivées trois heures plus tard.

Le Président de la République va organiser mercredi 24 juin une nouvelle réunion avec les organisations patronales et syndicales. Les partenaires sociaux attendent notamment des "annonces" sur le chômage partiel (régime de base et de longue durée dit "maintien de l'emploi"), l'assurance chômage, la formation professionnelle mais aussi sur l'emploi des jeunes ou le travail détaché.

Lors d'une visioconférence organisée à Dubaï, il a expliqué que "la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir pendant des décennies"

Emmanuel Macron se rend aux Pays-Bas dans la journée de mardi. Il va s’entretenir avec le premier ministre Mark Rutt du plan de l'Union Européenne pour relancer l'économie après la crise du coronavirus. L'Elysée a précisé que "ce déplacement s’inscrit dans le prolongement des nombreux contacts et consultations entre le président et ses homologues pour apporter une réponse européenne à la crise".

Le groupe précise que cette décision concernerait 402 postes à Lannion (Côtes-d'Armor) et 831 à Nozay (Essonne). Selon son communiqué, il prévoit un plan de départs volontaires et "des solutions de reclassement". Des suppressions de plan qui s'inscrivent "dans le cadre d'un plan mondial de réduction des coûts" lancé fin 2018.

Par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, la Commission Européenne, coorganisatrice de cette initiative, a salué : "les artistes ont le pouvoir d'inspirer le changement (...) Le 27 juin, lors du sommet et concert, artistes, scientifiques et dirigeants mondiaux vont parler d'une seule voix, dans un moment sincère et rare d'unité mondiale".

De nombreux artistes se mobilisent pour la soutenir la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Shakira, Coldplay, Usher, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Christine and the Queens ou Justin Bieber ont annoncé leur participation à l'organisation d'un grand concert virtuel samedi 27 juin.

La grande fête du livre pour la jeunesse, "Partir en Livre", va se réinventer pour sa 6ème édition. Prévue du 8 au 19 juillet 2020, l'événement a annoncé l'aménagement de son calendrier à cause de la crise liée au coronavirus. Il se déroulera exclusivement en ligne. Notamment au programme, des rencontres à distance avec des auteurs, des libraires ou des "booktubers" ainsi que des jeux et des quiz pour permettre aux jeunes de remporter des Chèques Lire.

Dysneyland Paris (Seine-et-Marne) a annoncé ce lundi une réouverture progressive au public à partir du 15 juillet. Après quatre mois de fermeture, le parc d'attraction aura dans un premier temps une capacité d'accueil réduite. Le port du masque sera obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus.

Quatorze syndicats représentant Air-France ont demandé l'organisation d'une rencontre avec le gouvernement pour préserver les emplois "à court et long terme". Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Économie et au secrétaire d'État aux Transports, les représentants syndicaux ont fait part de leurs "inquiétudes concernant les conséquences de la crise sanitaire que vient de traverser notre pays". Ils souhaitent ainsi discuter des solutions pour sauvegarder "l'outil industriel et ses emplois à court et long terme".

Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, le nombre de cas confirmés du coronavirus a plus que doublé (430 lundi 15 juin et 903 lundi 22 juin) en l'espace d'une semaine. La ministre de la Santé Mai al-Kaila s'est récemment inquiétée d'une seconde vague de contaminations "plus dangereuse que la première".

Le parc à thème Dysneyland Paris (Marne-la-Vallée) a annoncé sa réouverture au public le 15 juillet prochain. Cette reprise se fera progressivement et dans le respect d'un protocole sanitaire strict : capacité d'accueil réduite, port du masque obligatoire à partir de 11 ans etc.

Ces deux mesures s'expliquent par le fait que "le grand public ne semble plus se conformer aux protocoles sanitaires qui ont contribué jusqu'à présent à éviter une propagation bien plus vaste de la maladie" selon le gouvernement.

L'OMS appelle à augmenter la production mondiale de dexaméthasone, un puissant et à "distribuer rapidement dans le monde entier" ce puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, selon les résultats de l'étude britannique Discovery .

Si en France, l'épidémie recule et le nombre de personnes en réanimation ne cesse de baisser, elle a fait plus de 460.000 morts dans le monde depuis que la Chine a fait état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP. L'Europe est la région ayant enregistré le plus de morts (192.000 décès pour 2,5 millions de cas), mais c'est désormais en Amérique latine - et en premier lieu le Brésil - que l'épidémie progresse le plus rapidement, avec un total de 76.343 morts pour 1.569.938 cas.

Le déconfinement suit son cours alors qu'Emmanuel Macron doit évoquer dimanche (20h), à l'occasion d'une nouvelle allocution, les perspectives qui nous attendent. Les frontières rouvrent. La France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet", et lèvera à compter du lundi 15 juin ses restrictions avec la plupart des pays membres de l'UE.