EN DIRECT - Couvre-feu à 18h : Gérald Darmanin annonce une "augmentation de plus de 30%" des contrôles

"UNE ÉPIDEMIE AU SEIN DE L'EPIDEMIE"





"Entre les trois variants qui circulent le plus, le variant anglais a un certain nombre de mutations qui a changé son impact", assure sur LCI Karine Lacombe. Et d'ajouter : "Les variants brésiliens et californiens pourraient impacter encore les vaccins. Ce sont des virus plus contagieux, qui préfigurent le risque d'avoir une épidémie au sein de l'épidémie. Autre risque : qu'ils ne puissent pas être soignés avec des médicaments qui arrivent sur le marché."