EN DIRECT - Covid-19 : masque obligatoire à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants du Bas-Rhin

BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE





Le Covid-19 a fait au moins 832.336 morts dans le monde depuis fin décembre, selon le bilan de l'AFP, établi à partir de sources officielles et arrêté à 11h ce vendredi. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 180.857 morts pour 5.869.692 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 118.649 morts, le Mexique avec 62.594 morts, l'Inde avec 61.529 morts et le Royaume-Uni avec 41.477 morts.





Plus de 24.509.180 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie et au moins 15.772.000 sont aujourd'hui considérés comme s'étant soldés par une guérison. Comme le rappelle l'agence de presse, ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.