EN DIRECT - Coronavirus : le coup de gueule du Pr Raoult contre le Conseil scientifique

UNE CONFÉRENCE SOCIALE PROPOSÉE PAR FRANCOIS BAROIN





L'ancien ministre LR François Baroin propose d'organiser une "grande conférence sociale" pour relancer le pays frappé par la crise du coronavirus, dans un entretien au Figaro publié mercredi soir.





"Pour relancer le pays et voter les textes à venir, il faudra trouver un consensus sur le plan social en essayant d'aboutir à une grande conférence sociale sur le modèle de ce que l’on a connu après 1968", à condition que le gouvernement annonce "très vite (...) l'abandon de la réforme des retraites", affirme le maire LR de Troyes, vu par certains responsables LR comme un possible candidat à la présidentielle de 2022. "Ce qui est devant nous est vertigineux. Le choc psychologique, la peur, l’incertitude du lendemain, le rapport à l’autre vont constituer la toile de fond des répliques de cette crise sur le plan économique, social et peut-être politique", développe François Baroin, qui préside également l'association des maires de France (AMF).





Pour François Baroin, la relance devra se faire autant par "la consommation" que par "l'investissement public, donc très largement par les collectivités locales en mettant en avant quatre secteurs": l'agroalimentaire, la santé, l'environnement et le numérique. Il écarte la possibilité d'une "augmentation d’impôts couplée à une réduction de dépenses globales", qui serait "contreproductives et certainement récessives" et juge "inatteignable" une "mutualisation des dettes" au niveau européen.