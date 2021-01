EN DIRECT - Covid-19 : 500 à 600 centres de vaccination vont ouvrir d'ici à deux semaines

PAYS LES PLUS TOUCHES





Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 3.936 nouveaux morts, le Brésil (1.171) et le Mexique (1.065). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 357.377 décès pour 21.050.709 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.





Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 197.732 morts et 7.810.400 cas, l'Inde avec 150.114 morts (10.374.932 cas), le Mexique avec 128.822 morts (1.466.490 cas), et l'Italie avec 76.329 morts (2.181.619 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 171 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (139), la Bosnie (128), l'Italie (126) et la Macédoine du Nord (123).