EN DIRECT - Ligue 1 : le Conseil d'État retoque la demande de reprise de Lyon et suspend les relégations de Toulouse et Amiens

BRÉSIL





Lundi soir, le gouvernement brésilien a annoncé 679 décès et 15.654 contaminations enregistrés au cours des 24 dernières heures. Les totaux s'élèvent à 37.134 morts et 707.412 infections au Brésil, 3e pays le plus endeuillé au monde et 2e en termes de contaminations.





Le ministère de la Santé a également annoncé qu'il accorderait désormais la priorité au nombre de décès dus au Covid-19 diagnostiqués le jour-même. Mais il a aussi assuré, en réponse aux critiques, que sa nouvelle plateforme continuerait de montrer "combien de morts ont été signalées ce jour, ainsi que la date du décès". Ce changement de méthodologie n'est qu'un énième rebondissement, alors que le gouvernement est accusé de vouloir dissimuler les chiffres du coronavirus.