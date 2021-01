EN DIRECT - Covid-19 : Merkel et Poutine évoquent une possible "production conjointe de vaccins"

PHILIPPE MARTINEZ : "IL FAUT ÊTRE COHÉRENT"





"Le modèle social français a quand même du bon. Pourquoi continue-t-on à le casser ? Le code du Travail, ça a du bon. Le chômage partiel aussi. La sécurité sociale, ça a du bon. Ce modèle social, qui est tant décrié et que M. Macron s'évertue à casser depuis qu'il est président de la République, il s'en est servi. Il faut être cohérent dans ses discours. Ce n'est pas dire, il y a trop de privilégiés dans notre pays, etc... quand tout va à peu près bien et encore que, puis dire dans ces périodes de crise, "regardez, on est les meilleurs du monde". Ces derniers temps, on banalisait les problèmes de santé. Et ces derniers temps, on applaudit. Il ne faut pas deux poids, deux mesures."