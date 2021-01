EN DIRECT - Covid-19 : plusieurs cas du variant anglais détectés près de Cholet

CANNES





La justice a débouté lundi la mairie LR de Cannes d'un recours intenté avec trois autres municipalités contre le couvre-feu anticipé à 18 h au lieu de 20 h appliqué depuis le 1er janvier dans les Alpes-Maritimes, dont des élus dénonçaient les "effets pervers".

Le tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté avait une "portée relativement limitée" et l'atteinte à la liberté du commerce et à celle d'aller et venir "ne revêt pas un caractère grave ni manifestement illégal", selon l'ordonnance consultée par l'AFP. Dans la Marne, une demande de suspension avait déjà été rejetée le 7 janvier.

À l'audience, Me Xavier Bigas, représentant les villes de Cannes, Grasse, Antibes, Villeneuve-Loubet et le syndicat des professionnels de l'hôtellerie-restauration Umih avait produit des attestations de commerçants et s'était plaint que "mécaniquement, les gens (aient) moins de temps pour faire leurs courses après le travail".