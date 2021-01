EN DIRECT - Covid-19 : le variant anglais retrouvé dans 1% des tests positifs en France

"LA DÉFIANCE VIS-À-VIS DU VACCIN VA DIMINUER"





"On va faire mieux. Vous savez très bien qu'en France on démarre souvent lentement. On a plusieurs exemples de ce type et pas seulement en médecine. Ensuite, quand on part, on part. Je suis persuadé que la défiance vis-à-vis du vaccin va diminuer au fur et à mesure qu'on va vacciner", déclare le président du Conseil scientifique. "Et que la mécanique de vaccination va se mettre en route. Ce d'autant qu'on va avoir un troisième vaccin, qui sera plus facile à utiliser. Les deux premiers ont été des contraintes de température qui sont extrêmement complexes. Dès qu'on a un vaccin relativement simplement, on va pouvoir vacciner, vacciner et vacciner. Vacciner les personnes les plus âgées et les plus fragiles pour diminuer la mortalité."