EN DIRECT - Covid-19 : le variant britannique dominant en France "entre fin février et mi-mars", selon l'Inserm

LE VARIANT ANGLAIS DOMINANT EN FRANCE D'ICI MI-MARS





L'Inserm indique dans un rapport que le variant britannique représentait 1,4% des contaminations détectées en France lors de la première semaine de janvier, estimant qu'il deviendra dominant "entre fin février et mi-mars". L'institut prévient par ailleurs que "les nouvelles hospitalisations hebdomadaires devraient atteindre le niveau du pic de la première vague (environ 25,000 hospitalisations) entre mi-février et début avril, en l’absence de mesures". Et relève que "ces résultats montrent la nécessité de renforcer les mesures de distanciation sociale et d’accélérer la campagne de vaccination pour faire face à la menace du variant".