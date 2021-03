EN DIRECT - Paris : Anne Hidalgo opposée à un confinement le week-end, une mesure "inhumaine"

PARIS





La maire de Paris Anne Hidalgo a tenu ce lundi une conférence de presse sur l'épidémie. L'occasion d'annoncer un certain nombre de mesures et de suggestions : "Je propose aux enseignants de faire cours fenêtres ouvertes en profitant du retour des beaux jours. Je propose de faire classe en extérieur quand cela est possible. Nous mettrons à disposition les squares et jardins publics."





"Je propose d'ouvrir pour les étudiants des lieux supplémentaires de réviser au calme, en plus des bibliothèques déjà ouvertes. Je propose d'ouvrir les espaces dans les musées, théâtres, maisons de la vie associative et citoyenne et aussi les gymnases", annonce la maire.





"À compter d'aujourd'hui, j'ai décidé que les parcs et jardins seraient ouverts jusqu'à 18 heures, ce qui permettra aux Parisiennes et Parisiens de profiter des espaces aérés", poursuit Anne Hidalgo.