EN DIRECT - Covid-19 : "Pas de reconfinement prévu", indique Gabriel Attal

MASQUES





"Entre le 15 mai 2017, date où j'ai été nommé Premier ministre, et la mi-janvier 2020, je n'ai jamais entendu parler de masques. Quand on s'est dit qu'il pouvait y avoir un sujet là-dessus, on s'est demandés si on en avait. On m'a répondu qu'on en avait 117 millions. Est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Je ne savais pas moi", explique Edouard Philippe, questionné par l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire.





Suivant les conseils qui lui sont donnés, le Premier ministre raconte en avoir commandé à nouveau en février. "Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'au lieu de la consommation de 5 millions de masques (en milieu hospitalier) par semaine qui avait été estimée, on passe à 40 millions par semaine. Evidemment, ce n'est plus la même histoire..." La production de masques ne suivant plus le rythme en France, et l'exportation de masques chinois étant limitée en raison de la situation sanitaire dans le pays, le gouvernement se retrouve "dans une situation extrêmement délicate" et, faisant ses calculs, se rend compte "qu'il n'est pas garanti" qu'il parviennent à fournir suffisamment de masques aux soignants "dans la durée". Il a donc choisi de donner la priorité à ces derniers.





Mais, note Edouard Philippe, "aujourd'hui tout le monde a un masque. Est-ce qu'en toute conscience je peux dire que dès lors que tout le monde a un masque, on arrive à juguler l'épidémie ? Ca m'a l'air plus compliqué que ça".