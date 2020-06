EN DIRECT - Coronavirus : plus de 110.000 décès dus au Covid-19 aux Etats-Unis

ECONOMIE

Cela faisait près de 11 ans que ça n'était pas arrivé. Pour la première fois en 128 mois, les Etats-Unis sont entrés en récession. Et si cette notion de recul de l'activité économique s'observe normalement sur deux trimestres économiques, l'ampleur du retrait observé est tel que le comité du National Bureau of Economic Research, prenant en compte "la magnitude sans précédent du déclin de l'emploi et de la production, et son étendue à l'ensemble de l'économie" a conclu que "cet épisode [méritait d'être présenté] comme une récession, même si elle devait s'avérer plus courte que les contractions précédentes".