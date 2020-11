EN DIRECT - Covid-19 : plus de 2400 morts en un jour aux États-Unis, une première depuis mai

BILAN MONDIAL





Au total 60.014.291 cas, dont 1.415.258 décès, ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie en Chine en décembre 2019, rapporte ce mercredi l'AFP.





L'Europe, avec 17,1 millions de cas confirmés (pour près de 388.000 décès), est la région qui recense le plus de cas actuellement, mais la progression de l’épidémie y ralentit. Ces sept derniers jours, 1,7 million de nouveaux cas ont été enregistrés dans les 52 pays de la région européenne, soit 10% de moins que la semaine précédente.





Derrière l'Europe, les régions les plus touchées en nombre total de cas détectés sont les Etats-Unis et le Canada (13 millions, 272.183 décès), l'Amérique latine et les Caraïbes (12,6 millions, 438.098), et l'Asie (12,1 millions, 190.108). Suivent le Moyen-Orient (3,2 millions de cas, 75.700 décès), l'Afrique (2,1 millions, 50.422) et l'Océanie (plus de 30.000 cas, 941 morts)