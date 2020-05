EN DIRECT - "Il y aura des publics prioritaires" : les précisions d'Anne Hidalgo sur la réouverture des écoles à Paris

ÉTATS-UNIS





L'administration du président Donald Trump prévoit un quasi-doublement du nombre de morts quotidiens dus à la pandémie de Covid-19 d'ici le 1er juin, selon un document interne rapporté ce lundi par deux journaux américains.





Le rapport prédit plus de 3000 morts et 200.000 nouveaux cas enregistrés par jour à cette date, contre entre 1500 et 2000 morts et de l'ordre de 25.000 à 30.000 nouveaux cas enregistrés chacun de ces derniers jours, selon le New York Times et le Washington Post. La Maison Blanche n'a pas contesté l'authenticité du rapport, qualifié de "document interne des CDC" (Centres de prévention et de lutte contre les maladies), mais a argué que "ces données ne reflétaient aucune modélisation du groupe de travail" de l'exécutif sur le coronavirus, selon le porte-parole Judd Deere.