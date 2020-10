EN DIRECT - Plus de la moitié des lits de réanimation occupés par des malades du Covid-19

L'AVANCEMENT DU COUVRE-FEU A 19H, UNE SOLUTION ?





Invité de la matinale de LCI, le député (LaREM) Damien Adam réclame l'instauration d'un couvre-feu dès 19 heures pour contrer la flambée de coronavirus. "Le couvre-feu à 21h était pertinent mais comme le virus circule activement (...) il faut qu’on accélère", estime-t-il. "Quand on sort du travail, entre 18h et 21h, on a le temps de faire des choses. Les Français n'ont pas intégré qu'il faut que nous limitions au strict minimum nos contacts et que notre bulle sociale soit la plus petite possible", souligne le député de la majorité.