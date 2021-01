EN DIRECT - Covid-19 : près de 4000 morts en 24 heures aux États-Unis, un record

CASTEX DEMANDE "QUE CESSENT LES POLÉMIQUES STÉRILES"





Ne confondons pas vitesse et précipitation. Les choses doivent être faites dans le plus grand sérieux et le plus grand respect des personnes les plus fragiles. Nous avons besoin de l’adhésion de tous", déclare Jean Castex.





Le Premier ministre "en appelle à la sérénité". "Je demande que cessent les polémiques stériles qui n’apportent rien sinon que d’inquiéter inutilement nos concitoyens, déjà fatigués et à fleur de peau du fait de la durée et de l’ampleur de cette crise inédite. On ne peut pas, alors que le match vient de commencer et qu’il durera plusieurs mois, prétendre dès les premières secondes, qu’il est déjà perdu."