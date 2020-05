EN DIRECT - Coronavirus : près de 63.000 décès aux Etats-Unis, Trump dit avoir des preuves incriminant le laboratoire chinois de Wuhan

DECONFINEMENT





En vue du déconfinement progressif qui va conduire les Français à reprendre le travail, l'exécutif a présenté jeudi soir la liste des départements en rouge, orange et vert selon l'état de l'épidémie et des services de réanimation. Sans surprise, l'ensemble de l'Ile-de-France et le quart nord-est du pays, les deux principales zones touchées, figurent intégralement en "rouge", ainsi que la Haute-Corse, le Cher, le Lot et Mayotte.

La carte sera mise à jour quotidiennement jusqu'au 7 mai, avant le début du déconfinement prévu le 11, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.





La France est donc schématiquement départagée en trois parts à peu près équivalentes, entre rouge, vert et orange. Le 7 mai, ne resteront que deux catégories, vert et rouge, qui détermineront le niveau de relâchement des restrictions décrétées le 17 mars.