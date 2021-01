EN DIRECT - Reconfinement : Emmanuel Macron veut "examiner toutes les options" avant sa décision

PRESSION DE L'UE SUR ASTRAZENECA





Face à des livraisons attendues quatre fois inférieures aux quantités promises, le torchon brûle entre l'Union Européenne et le laboratoire suédo-britannique, soupçonné de privilégier ses clients les plus offrants. AstraZeneca a réagi ce mercredi en accusant l'UE d'être venue négocier ses commandes bien plus tard que d'autres pays mieux servis... et de mal lire le contrat qui les lie.