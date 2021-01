EN DIRECT - Covid-19 : près d'1,2 million de personnes vaccinées en France à ce jour

L'EUROPE A TROP TARDÉ SELON MODERNA





Le patron de Moderna a fustigé l'immobilisme européen. L'Europe aurait en effet tardé à aider financièrement la société en vue de la production d'un vaccin contre le coronavirus.





"Malheureusement, bien qu'on ait eu des discussions très tôt avec certains pays européens, on a eu aucune aide pour construire l'outil industriel. C'est l'une des raisons qui expliquent pourquoi il est plus avancé aux États-Unis qu'en Europe. Le gouvernement américain a pris des risques très tôt pour nous aider, au contraire de ceux des pays européens. On n'est pas magiciens, on ne fera jamais de compromis sur la qualité des vaccins. Il fallait donc nous aider plus tôt".