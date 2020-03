EN DIRECT - Coronavirus : les restrictions aux déplacements bientôt levées à Wuhan, berceau de la pandémie

EDOUARD PHILIPPE AU 20H DE TF1





"Le temps d'avant, le temps normal n'est pas pour demain. Le temps du confinement est encore le nôtre et peut durer encore quelques semaines", assure le Premier ministre, qui "tire son chapeau à la population qui a respecté" les recommandations du gouvernement. "Nous avons décidé de durcir les sanctions. L'amende est de 135 euros, elle peut être majorée à 375 euros et 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours", rappelle Edouard Philippe. "Quatre violations dans les trente jours" pourront valoir "3700 euros d'amende et six mois de prison au maximum".





"Je signerai ce soir un décret, applicable demain", poursuit le chef de l'exécutif. "Sortir doit être dans un rayon d'un kilomètre de chez soi, une fois par jour, une heure maximum et seul. Pour les marchés, nous avons pris la décision de fermer les marchés ouverts. Il sera permis aux préfets sur avis des maires de déroger à cette règle" lorsque le marché, dans certains villages, est "le seul moyen parfois" d'avoir "accès à des produits frais". "Sur la santé, nous voulons que nos concitoyens puissent se rendre dans les hôpitaux et les centres de soins pour une convocation ou une urgence", conclut-il. "Ces règles sont strictes et continueront de s'appliquer."