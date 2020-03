EN DIRECT - Coronavirus : deux médecins décédés dans le Grand Est

AIRBUS RELANCE SA PRODUCTION





Dans un communiqué diffusé tard dans la soirée de dimanche, Airbus annonce la "reprise partielle" de sa production en France et en Espagne. En pleine épidémie, et alors que l'Italie a annoncé l'arrêt de "toute activité de production" non essentielle, l'avionneur dit avoir réalisé des contrôles de santé et de sécurité pendant quatre jours afin de reprendre son activité.





"Airbus a effectué avec le soutien de ses partenaires sociaux d'importants travaux visant à garantir la santé et la sécurité de ses employés, tout en assurant la continuité de ses activités", a indiqué le constructeur dans un communiqué. Une reprise prévue dans des "conditions strictes" supposée assurer la sécurité des salariés face à l'épidémie. Lundi, "seuls seront rouverts les postes de travail s'ils sont en totale conformité avec les nouvelles mesures de santé et de sécurité en matière d'hygiène, de nettoyage et d'auto-distanciation, tout en améliorant l'efficacité des opérations dans de nouvelles conditions de travail", a-t-il assuré.