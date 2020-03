EN DIRECT - Coronavirus : deux autres médecins sont morts dans l'Est de la France

CARREFOUR ET INTERMARCHÉ AU SECOURS DES MARAÎCHERS ET PÉCHEURS





Les enseignes de grande distribution Carrefour et Intermarché ont annoncé ce lundi des mesures pour aider les maraîchers et pêcheurs français face à la chute de la consommation des produits frais au profit des surgelés et des pâtes en cette période de confinement.





Dans un communiqué, Carrefour a fait savoir qu'il s'engageait "auprès de plusieurs mareyeurs dont le groupe Océalliance, premier acteur français, pour soutenir la pêche française en garantissant des volumes et des prix d'achat sur une dizaine d'espèces majeures dont le maquereau, la sardine, la julienne ou le merlan". Intermarché, de son côté, a annoncé dans un communiqué "un plan média national d'envergure pour sensibiliser les Français (...) et les inciter à consommer notamment plus de fraises et d'asperges françaises, ainsi que de poisson issu de la pêche fraîche française".