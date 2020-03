EN DIRECT - Coronavirus : Didier Guillaume appelle ceux "qui ne travaillent pas" à aller aider les agriculteurs dans les champs

EN PREMIÈRE LIGNE, AUSSI





"Le matin on part travailler la boule au ventre", explique Danielle, hôtesse de caisse dans un supermarché Casino à Gassin, dans le Var. "On a reçu des consignes, on applique beaucoup de normes de sécurité, on a des gants, on a reçu quelques masques..." détaille-t-elle. "Mais le problème vient des gens, qui ne respectent pas ces gestes barrières ou les distances de sécurité, qui mettent en danger autant leur vie que la nôtre".