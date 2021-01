EN DIRECT - Covid-19 : 1.610 décès enregistrés en 24h au Royaume-Uni, un record

LA VITAMINE D CONTRE LE COVID





Pas moins de 73 médecins spécialistes et six associations de médecins appellent mardi à consommer de la vitamine D. "Un nombre croissant d'études scientifiques montrent que la supplémentation en vitamine D (sans remplacer la vaccination) pourrait contribuer à réduire l'infection par le Sars-CoV-2 ainsi que le risque de formes graves de Covid-19, de passages en réanimation et de décès", affirment les signataires, parmi lesquels "des professeurs d'université de différentes spécialités médicales" ainsi que les Sociétés françaises d'endocrinologie, de pédiatrie et de gériatrie et gérontologie.





"40% à 50% de la population française" présente une insuffisance en vitamine D, "et plus encore chez les personnes à risque de formes graves de Covid-19", rappelle le texte. Et "en cas d'infection avérée", ils recommandent "une supplémentation en vitamine D à forte dose" dès le diagnostic de Covid-19, pour "obtenir le plus rapidement possible un statut satisfaisant en vitamine D".





Des "essais cliniques de grande envergure" sont par ailleurs en cours, dont l'un coordonné par le CHU d'Angers, qui teste "l'effet d'une très forte dose de vitamine D (...) sur le risque de décès par Covid-19 chez les personnes âgées fragiles qui ont contracté l'infection".