EN DIRECT - Covid-19 : couvre-feu avancé à 18h dès dimanche dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin

"OLIVIER VÉRAN N'EST PAS AFFAIBLI"





"Olivier Véran n'est pas affaibli. "Depuis le mois de mars, c'est une difficulté à laquelle on est confronté. On va de polémique en polémique. Je n'aurais pas la méchanceté de rappeler toutes les polémiques sur lesquelles nous avons eu à répondre. Je rappelle qu'un certain nombre de responsables politiques réclamaient l'utilisation de l'hydrochloroquine, nous accusant de tous les maux de la terre. Quelques mois après, on ne va pas le leur rappeler. On va de polémique en polémique. Quand vous êtes ministre de la Santé, vous devez quelques fois répondre à un certain nombre de sujets et à la fois avancer."