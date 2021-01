EN DIRECT - Covid-19 : la vaccination élargie aux aides à domicile et pompiers de plus de 50 ans

VÉRAN SUR LA VACCINATION





Sur RTL, le ministre de la Santé Olivier Véran a répondu aux critiques concernant la stratégie de vaccination en France. "C'était une phase d'initiation de la vaccination. On nous a demandé de vacciner les plus vulnérables d'entre nous. J'ai demandé à ce que nous élargissions la cible des vaccinés, notamment le personnel soignant de plus de 50 ans. Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale, élargir pour les pompiers et les aides à domicile de 50 ans et plus dès ce mardi matin", a-t-il expliqué.