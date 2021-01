EN DIRECT - Covid-19 : nouveau Conseil de défense ce matin à l'Élysée

MORIN VEUT "ACHETER DES VACCINS" POUR SA RÉGION





"Il faut vacciner le plus massivement et le plus rapidement possible. Je suis en discussion avec un laboratoire pour faire en sorte que lorsqu'il y aura plus de vaccins produits à travers le monde, que nous puissions, nous régions, acheter des vaccins pour que toutes celles et tous ceux qui vont bosser le matin soient vaccinés. (...) En avril-mai dernier, j'ai acheté quatre millions de masques et j'ai fait en sorte en cinq jours que toutes les entreprises qui souhaitaient avoir des masques puissent en avoir."