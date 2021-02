EN DIRECT - Covid-19 : un nouveau Conseil de défense sanitaire prévu ce mercredi

500 MILLIONS D'EUROS





Face à la recrudescence de l'épidémie, les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés ont été contraints de fermer leurs portes ce dimanche. Cette fermeture coûte 500 millions d'euros de plus par mois aux finances publiques. Mais ce constat est un moindre mal par rapport à un confinement dont la facture est de 15 milliards par mois, a indiqué lundi le ministre de l'Économie sur RTL.





En effet, Bruno Le Maire a rappelé que "le couvre-feu nous coûte à peu près --fonds de solidarité et autres mesures-- 6 milliards d’euros par mois" et que "le confinement total, avec fermeture des commerces et des écoles, c'est 15 milliards d'euros par mois", soit "9 milliards d’euros de plus".





Donc, en renonçant à instaurer un nouveau confinement, "on limite les dégâts sur les finances publiques", a-t-il estimé.