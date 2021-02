EN DIRECT - Covid-19 : feu vert du Parlement à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juin

Près d'un tiers des salariés du secteur privé (31%) pratiquaient le télétravail à temps complet ou partiel en décembre, avec une moyenne de 3,6 jours télétravaillés par semaine, plus que doublée en un an, selon une enquête CSA pour Malakoff Humanis publiée mardi.

L'activité en France s'est stabilisée en janvier à 5% en dessous de son niveau d'avant-crise, "malgré la poursuite et le renforcement du couvre-feu", selon une note de conjoncture publiée mardi par la Banque de France. Le gouverneur de la Banque centrale française François Villeroy de Galhau a par ailleurs confirmé une prévision de croissance de 5% pour 2021, la qualifiant de "robuste et plutôt prudente", dans un entretien aux journaux du groupe Ebra.

Le surcoût lié au chauffage, l'un des postes de dépenses les plus importants avec le repas et le café en capsules, peut atteindre jusqu'à 48 euros pour un 150 m2 chauffé à l'électrique.

Alors que coronavirus frappe la planète depuis plus d'un an, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur un syndrome qui touche notamment les jeunes : la fatigue pandémique.

La crise sanitaire a rebattu les cartes de la restauration. Selon une étude de NDP Group, la restauration rapide, la livraison et le drive ont largement progressé en 2020, soutenus par la fermeture des restaurants et des bars.

L'Iran a débuté mardi la campagne de vaccination, selon des images diffusées en direct par la Télévision d'État du pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient. "Nous commençons la vaccination nationale contre le Covid-19", a indiqué le président iranien Hassan Rohani, qui participait en visioconférence à la cérémonie organisée dans un hôpital de Téhéran.

Invité mardi sur franceinfo, le ministre de la Santé Olivier Véran est revenu sur son injection lundi. "Je me suis rendu à l'hôpital de Melun. (...) Il a été proposé de me vacciner", a-t-il déclaré. "J'avais toujours dit que lorsque je répondrai aux critères pour être vacciné je le ferais. Je l'ai fait avec plaisir."

Invité mardi sur LCI, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a évoqué un possible reconfinement. "Je ne crois pas qu'on puisse éviter le reconfinement parce que la question du reconfinement, c'est la question des variants", a-t-il estimé. "Emmanuel Macron a eu raison de ne pas confiner maintenant, en revanche, on a tort de dire qu'il n'y aura pas de reconfinement, ce qui compte, c'est qu'on gagne la course contre la montre."

Invité mardi sur franceinfo, le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé les intentions du gouvernement en termes de vaccination. "Hier, la France est passée devant l'Allemagne et l'Italie. (...) Nous sommes capables de tenir les engagements et le rythme. Nous serons entre 3,5 et 4 millions de Français qui ont reçu une primo-injection" à la fin février, a-t-il assuré.

"Je souhaite que l'on puisse rendre le plus rapidement des libertés aux Français", a-t-il ajouté. "Le confinement n'est pas un choix de facilité et de sécurité, c'est un choix de nécessité quand la situation épidémique nous échappe. Ce n'est pas le cas."

"Ces masques pour lesquels le gouvernement lui-même nous a massivement mobilisées pour sauver des vies. Nous, couturières professionnelles et amateures, sommes abattues devant une telle décision", expliquent-elles. "Si nous ne contestons pas la validité de cette décision sanitaire, nous refusons d'être à nouveau ignorées. Cette décision contribue à accentuer encore la situation dans laquelle nous nous trouvons et elle nous frappe d'autant plus cruellement que notre travail n'était pas rétribué lorsque nous étions encore autorisées, voire appelées, à coudre."

L'équipe d'experts chinois, associée aux spécialistes de l'OMS, rend ses premières conclusions. Le groupe de travail "n'a pas identifié l'hôte du réservoir". "Le Covid-19 est le plus susceptible d'être trouvé chez les chauves-souris et les pangolins, ce qui suggère que ces animaux sont des hôtes", indique Liang Wannian, chef local du groupe d'experts. Il précise que "la famille féline pourrait être un réservoir potentiel étant donné la sensibilité des visons et des chats au Covid-19."

"Le Covid-19 peut être trouvé dans les aliments surgelés et les emballages. Il a été trouvé dans la chaîne du froid, indiquant qu'il peut être transporté sur de longues distances sur des produits", fait savoir Liang Wannian, chef chinois du groupe d'experts. "Des recherches supplémentaires seront menées sur la transmission via les produits de la chaîne du froid", y compris les températures de congélation et de réfrigération.

"L'image que nous voyons est une image très classique d'une épidémie : quelques flambées sporadiques puis de petites flambées où des grappes commencent à émerger", continue le spécialiste des zoonoses et membre de l'équipe de l'OMS Peter Ben Embarek. "Ces premiers clusters sont généralement la façon dont on détecte les premiers cas, le premier signe de ces virus émergents et c'est ce que l'on voit au mois de décembre" à Wuhan. Une précision qui sous-entend, sans le dire, que le virus n'a probablement pas été importé en Chine.

- un passage vers un hôte intermédiaire, plus proche de l'homme, hypothèse "la plus probable".

"Le marché (de Huanan) traitait principalement de produits animaux congelés, mais il y avait aussi des vendeurs vendant des produits issus de la faune domestique", assure Peter Ben Embarek, spécialiste des zoonoses et membre de l'équipe de l'OMS. Selon lui, les experts ont identifié les vendeurs de ces produits, qui venaient de toute la Chine et de l'étranger.

Sur la journée de lundi, 8586 morts et 338.210 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1492 nouveaux morts, l'Espagne (909, bilan incluant les nouveaux chiffres depuis vendredi) et le Brésil (636).

"Si vous avez déjà participé aux Jeux, nous savons que cette expérience sera différente à plusieurs égards", explique le document de 33 pages, qui invite les sportifs et sportives à "limiter autant que possible les contacts avec les autres personnes". Les participants devront porter un masque "à tout moment, sauf lorsque vous vous entraînez, participez à une compétition, mangez ou dormez, ou si vous êtes à l'extérieur et pouvez vous tenir à deux mètres des autres", précise le guide.

Port du masque obligatoire, pas de poignées de main et surtout pas d'embrassades : c'est ce qui attend les participants aux Jeux olympiques de Tokyo reportés à l'été prochain (23 juillet-8 août) pour cause de coronavirus, selon un guide à destination des sportifs publié mardi par les organisateurs.

Interrogée par Europe 1, Agnès Pannier-Runacher a affirmé ce mardi que le vaccin de Sanofi "devrait arriver plus tôt, vers septembre-octobre". L'échéance évoquée par la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, chargée de l'Industrie, est donc bien plus optimiste que celle initialement mentionnée par le laboratoire français. Pour les premières livraisons de son vaccin, Sanofi avait d'abord tablé sur la fin de l’année 2021.

Les variants du coronavirus gagnent du terrain en France. Au micro de LCI, le virologue et membre du Conseil scientifique Bruno Lina précise les différences qui les caractérisent et les menaces qu'ils peuvent représenter.

La ministre de la Santé, Marta Temido, a annoncé ce mardi que le Portugal devra "probablement" rester confiné jusqu'à la mi-mars afin de ramener l'incidence du coronavirus et le nombre de malades en soins intensifs à des niveaux plus raisonnables.

"Hier, on a été informé d'un premier cas de variant brésilien détecté en Suisse. Je ne peux pas en dire plus car on est encore en train de clarifier d'où il est venu", a déclaré Virginie Masserey, de l'Office fédéral de la santé publique.

À quand le bout du tunnel ? Plus d'un an après le début de la pandémie, le monde presque tout entier vit encore sous le signe du Covid-19. Ce samedi, le seuil des 2,3 millions de victimes a été franchi, avec près de 15.000 nouveaux décès enregistrés en une journée. Des chiffres qui ont poussé de nombreux gouvernements, européens notamment, à durcir les restrictions sanitaires ces dernières semaines. Car si l'espoir suscité par le lancement de la vaccination est bien réel, la crainte des variants du virus incite les autorités à la prudence.

En France, où les premières injections du vaccin AstraZeneca - le troisième autorisé en Union européenne - doivent avoir lieu ce week-end, la situation reste fragile, avec plus de 20.000 cas supplémentaires détectés chaque jour, dont une part de plus en plus importante de mutations. Mais l'exécutif espère toujours éviter un troisième confinement, aux conséquences psychologiques et économiques dévastatrices.