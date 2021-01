EN DIRECT - Covid-19 : surmortalité de 9% en France en 2020 par rapport à 2019

PASSEPORT DE VACCINATION





Plusieurs sociétés et ONG américaines, dont Microsoft, Salesforce et Oracle ont formé une coalition baptisée VCI (Vaccination Credential Initiative) pour mettre au point un passeport de vaccination d'après un communiqué publié jeudi. La coalition anticipe la possible nécessité de prouver aux autorités et aux entreprises qu'elles ont bien été vaccinées contre le Covid-19. Ce passeport pourrait prendre la forme d'un portefeuille numérique ou en format papier.





"Le but est de permettre aux individus d'avoir accès à leur dossier de vaccination (...) pour retourner au travail et à l'école, pour recommencer à voyager et à vivre, tout en protégeant la confidentialité de leurs données", a expliqué Paul Meyer, le dirigeant de la fondation Commons Project.