EN DIRECT - Covid-19 : plus de deux millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie

VACCINATION : PLUS D'UN MILLION DE RENDEZ-VOUS PRIS VENDREDI





Plus d'un million de rendez-vous ont été pris vendredi en vue de l'ouverture lundi de la vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes vulnérables à très haut risque, a annoncé le ministère de la Santé.

"Ce vendredi 15 janvier, plus d'1 million de rendez-vous" pour les premières et deuxièmes injections du vaccin, ce qui représente donc "500.000 personnes", ont "été pris dans toute la France auprès des centres de vaccinations, pour une première injection entre le 18 janvier et le 14 février 2021", a indiqué le ministère dans un communiqué.