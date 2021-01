EN DIRECT - Covid-19 : "trois à quatre semaines" de retard pour les livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech vers l'UE

ANNE HIDALGO : "IL FAUT AVANCER RAPIDEMENT SUR LA VACCINATION DES ENSEIGNANTS "





Lors d'une conférence de presse, la maire de Paris s'est exprimé sur la stratégie vaccinale du gouvernement et sur le nombre de doses disponibles : "On est sur 10 000 doses par semaine pour les plus de 75 ans, alors qu'ils sont plus de 170 000." Enfin, elle a précisé aussi qu'elle souhaitait "passer très vite à une protection beaucoup plus générale de la population", tout en estimant qu'il fallait "avancer rapidement vers la vaccination des enseignants."