EN DIRECT - "Nous faisons tout pour ne pas en arriver à des mesures de confinement", assure Olivier Véran

CONFÉRENCE DE PRESSE D'OLIVIER VERAN





La zone d'alerte a un taux d'alerte supérieure à 50 cas pour 100.000 habitants. Le préfet est habilité à prendre des mesures : les fêtes, les mariages, les tombolas, les anniversaires devront se tenir en petit comité à moins de 30 personnes. Les salles devront respecter cette jauge.





La zone d'alerte renforcée a un taux au dessus de 150 et 50 chez les personnes âgées, le virus circule de façon très intense. Les mesures fortes sont donc devenues indispensables. Cette logique a été appliquée à Marseille, Lyon, Nice et Bordeaux et aujourd'hui de Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. Ainsi, la jauge est abaissée à 1000 personnes, interdiction de grands événements déclarés, des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, fermeture anticipée des bars, l'heure sera décidée par le préfet, mais pas au delà de 22h, les gymnases et salles de sport seront fermés, les salles des fêtes, polyvalentes également. Le télétravail devra être favorisé autant que possible, dans ces métropoles. Il faut développer le télétravail, selon Olivier Véran, limiter les rassemblements privés, sans masque doivent être évités au maximum. "Les personnes âgées doivent aussi vivre avec le virus", explique le ministre.





Tours, Strasbourg, Dijon et Clermont Ferrand pourraient intégrer cette liste, en alerte renforcée