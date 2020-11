EN DIRECT - Covid-19 : malmené par la pandémie, Danone va supprimer jusqu'à 2000 postes administratifs

LE POINT SUR LA PANDÉMIE DANS LE MONDE





La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 1.381.915 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 58.165.460 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 37.053.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.





Au cours des dernières 24 heures, 9.021 nouveaux décès et 580.396 nouveaux cas ont été recensés à travers le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 1.503 nouveaux morts, l'Italie (692) et le Mexique (550). En France, 300 malades du Covid-19 sont décédés sur la journée de samedi, soit 110 de moins que la veille. Et le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue pour le 5e jour consécutif.





Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 255.905 décès pour 12.090.469 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 4.529.700 personnes ont été déclarées guéries. Suivent le Brésil avec 168.989 morts et 6.052.786 cas, l'Inde avec 133.227 morts (9.095.806 cas), le Mexique avec 101.373 morts (1.032.688 cas), et le Royaume-Uni avec 54.626 morts (1.493.383 cas).