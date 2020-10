EN DIRECT - Covid-19 : 257 décès enregistrés en 24 heures, un niveau similaire à fin mars

NOUVELLES RESTRICTIONS EN SLOVÉNIE





Le gouvernement slovène a annoncé le durcissement des mesures de lutte contre la pandémie. À compter de mardi, les habitants d'Italie, d'Autriche, de Hongrie et de Croatie ne peuvent entrer en Slovénie que s'ils sont des travailleurs transfrontaliers, des propriétaires immobiliers sur le territoire, des écoliers, pour rendre visite à des proches ou d'autres exceptions.





En outre, le couvre-feu partiel va être renforcé, puisque les Slovènes ne seront plus autorisés à quitter les municipalités dans lesquelles ils résident. Les écoles maternelles et primaires, les universités et les commerces non essentiels étaient déjà fermés depuis samedi et un couvre-feu de 21 heures à 6 heures avait été imposé la semaine dernière.