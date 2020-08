EN DIRECT - Coronavirus : le nombre de patients en réanimation repart à la hausse

CASTEX : "NOUS NE DEVONS PAS BAISSER LA GARDE"





Le Premier ministre Jean Castex, en déplacement à Lille et à Roubaix ce lundi, a appelé "chaque Française et chaque Français à rester vigilant car la lutte contre cette maladie dépend aussi de chacune et chacun d’entre nous".





"Nous ne devons pas baisser la garde, le virus n’est pas en vacances, nous non plus", a insisté le locataire de Matignon. "Dans les rues de Lille, le port du masque se généralise, et c’est très bien ainsi. Il faut que nous comprenions toutes et tous que l’objectif est de se protéger pour éviter la perspective d’un reconfinement généralisé."