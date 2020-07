EN DIRECT - Coronavirus : 30.120 décès dus au Covid-19 en France, la baisse se poursuit en réanimation

CONFINEMENT AU VENEZUELA





Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé la mise en place d'un confinement strict à Caracas, la capitale du pays, ainsi que dans l'Etat de Miranda. Le chef de l'Etat a déclaré sur Twitter "en raison de l'augmentation de cas de Covid-19 due à l'entrée illégale de personnes dans notre pays (...), j'ai décidé d'appliquer un confinement strict et nécessaire à Caracas et dans l'Etat de Miranda. La santé est la priorité!". Sur les 10.000 cas de coronavirus dans le pays, près de 2.000 sont recensés entre Caracas et l'Etat de Miranda.





Seuls les commerces considérés comme essentiels sont autorisés à ouvrir comme les supermarchés et les pharmacies. Depuis le mois de juin, le Venezuela alterne une semaine de confinement strict et une semaine "d'assouplissement" où les habitants ont l'autorisation de se déplacer et les commerces d'ouvrir.