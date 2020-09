EN DIRECT - Covid-19 : 53 décès et plus de 5.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures

ETATS UNIS





Le bilan officiel de la pandémie de Covid-19 devrait atteindre 200.000 morts lundi aux Etats-Unis, pays le plus durement frappé au monde et où le coronavirus tue actuellement quatre fois plus proportionnellement qu'en Europe.





Selon l'université Johns Hopkins, 199.517 habitants des Etats-Unis sont morts du coronavirus sur 6,8 millions de cas recensés, devant l'Union européenne (144.000 morts), le Brésil et l'Inde. La Chine, berceau de la pandémie, a officiellement moins de 5.000 morts. Les Etats-Unis enregistrent encore chaque jour presque un millier de décès ce qui, rapporté à la population, est le quadruple du taux de mortalité européen, selon Our World in Data.