EN DIRECT - Coronavirus : augmentation "inquiétante" du nombre de cas en Belgique

CONFINEMENT PROLONGÉ AU VENEZUELA





Le président Nicolas Maduro a prolongé dimanche les mesures de confinement sévère à Caracas et dans six Etats vénézuéliens afin de prévenir la propagation du coronavirus, les restrictions dans le reste du pays restant plus flexibles.





Caracas et les Etats voisins de Miranda et Vargas, ainsi que Zulia, Tachira (frontaliers de la Colombie), Bolivar (Brésil) et Sucre (nord) entrent en "quarantaine totale en raison de la croissance du nombre des cas" de Covid-19, a déclaré le président dans une émission télévisée.