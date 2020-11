EN DIRECT - Covid-19 : Emmanuel Macron réunit un nouveau Conseil de défense avant son allocution

"IL FAUT REDONNER DES PERSPECTIVES", DEMANDE BERGER





Le leader de la CFDT Laurent Berger estime que les Français ont besoin de "perspectives et de vision" de la part du chef de l'État. "Je crois qu'il faut redonner des perspectives, il faut que les gens et particulièrement les jeunes, durement impactés durant ce confinement, aient des perspectives", a-t-il déclaré sur France 2.





"Le sentiment général le plus répandu aujourd'hui est la colère, je crois que ce soir, on a besoin pas seulement de dispositifs, on a besoin de vision, de savoir, y compris sur des domaines plus impalpables que la question économique, comment on va faire société demain", a-t-il répété plus tard, interrogé sur la crise économique et sociale.