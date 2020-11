EN DIRECT - Covid-19 en France : 16.282 nouveaux cas et 384 décès en 24 heures

INQUIÉTUDE AU PAKISTAN





Les hôpitaux au Pakistan se remplissent de malades du Covid-19 et sont proches de la saturation, des patients atteints du coronavirus commençant même à être refusés par des hôpitaux, ont indiqué à l'AFP des docteurs. Ils craignent que le pays, largement épargné jusqu'ici, ne se dirige vers une crise sanitaire majeure.





"Les deux prochaines semaines seront cruciales et notre situation va s'aggraver", a déclaré Qaisar Sajjad, le secrétaire-général de l'Association médicale pakistanaise. "Environ 95% des lits sont occupés. Seuls quelques hôpitaux ont encore des places, mais la plupart sont pleins et refusent de prendre plus de patients", a-t-il ajouté. Selon lui, le virus se révèle cette fois-ci "beaucoup plus meurtrier" que lors de la première vague.